- Un britanic a reușit sa faca o captura rara intr-un lac din Franța: un peștișor auriu de peste 30 de kilograme, informeaza digi24 cu referire la The Guardian. Carrot este un hibrid intre doua soiuri de crap.

- Pescarul care a prins peștele de aproape 30 de kg, supranumit „Carrot” (Morcov), este Andy Hackett. Barbatul, care a eliberat peștele dupa ce s-a fotografiat cu el, a povestit ca a avut nevoie de aproximativ 25 de minute ca sa aduca peștele la mal.

- Ruleta este un joc de noroc a carui denumire vine din cuvantul francez “roulette” și care se traduce exact prin “ruleta” sau “roata”. In timpul jocului, pentru a determina numarul caștigator, acea roata este invartita de catre dealer, dar numai dupa ce a fost aruncata mingea și dupa ce au fost plasate…

- In noaptea de sambata spre duminica, 29/30 octombrie 2022, Romania revine la Timpul Legal Roman, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. In fiecare an, in ultima duminica a lunii octombrie are loc schimbarea orei, prin renuntarea la ora de vara si revenirea la Timpul Legal Roman, ora 4.00 devenind ora…

- Producatorul european de avioane Airbus a decis sa acorde un bonus special angajatilor sai din intreaga lume, pentru ca acestia sa faca fata accelerarii inflatiei si crizei energetice, o decizie salutata de sindicate, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…