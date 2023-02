Așa arată bancnota comemorativă pentru aniversarea a unui an de la invazia Rusiei în Ucraina Banca centrala a Ucrainei a dezvaluit o bancnota comemorativa pentru a marca prima aniversare a invaziei Rusiei, pe o parte infațișand trei soldați care ridica steagul național. Cealalta parte a biletului de 20 de grivne (0,54 dolari) prezinta o imagine a doua maini legate cu banda adeziva, o aparenta aluzie la presupusele crime de razboi pe care Kievul le-a acuzat forțelor ruse ca le-au comis in Ucraina. Moscova a negat acuzații Banca centrala a Ucrainei a muncit din greu de la invazia din 24 februarie anul trecut pentru a menține economia pe linia de plutire și a menține stabilitatea. Vara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

