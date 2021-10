Nicolae Ciuca a lucrat toata saptamana la lista cu ministri pentru eventualul sau Cabinet, ce va intra la vot, in Parlament, saptamana viitoare. Vineri dupa-amiaza, Florin Cițu a anunțat ca au fost aprobate programul de guvernare și lista de miniștri propuși. Apoi, premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis numele de miniștri propuse de PNL pentru […] The post Asa ar arata Guvernul Ciuca, daca ar vrea si PSD! Reactia lui Ciuca spune totul despre sansele Cabinetului first appeared on Ziarul National .