Așa afli dacă pisica ta e supărată pe tine sau nu. Semnele care te avertizează Cu toate ca nu pot folosi cuvinte pentru a expirma cum se simt, pisicile comunica cu noi in anumite moduri. Atunci cand o felina e fericita ne dam ușor seama, intrucat toarce, ne framanta cu labuțele, clipește lent și ține ochii intredeschiși. Totuși, cum afi daca pisica ta este sau nu suparata pe tine? Iata […] The post Așa afli daca pisica ta e suparata pe tine sau nu. Semnele care te avertizeaza appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

