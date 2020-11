Așa a arătat IADUL! Filmul TRAGEDIEI de la Piatra Neamț Pompierii au ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț in 5 minute de la primirea apelului la 112, iar incendiul izbucnit la secția de Terapie intensiva a unitații medicale a fost lichidat in 20 de minute, a anunțat in noaptea de sambata spre duminica Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) intr-un comunicat de presa. Zona crepusculara DAMBOVIȚA! A fost interzis și programul de guvernare USR PLUS Potrivit DSU, in intervenție au fost implicați 140 pompieri, medici și asistenți din Neamț, Iași și Bacau, 8 autospeciale de stingere, 1 autoscara, 1 autospeciala de descarcerare, 14 ambulanțe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

