Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi pregateste meciul din etapa a VII-a a Ligii I de fotbal, cu echipa Concordia Chiajna. Gruparea ieseana nu are probleme serioase de efectiv, antrenorul Flavius Stoican avand la dispozitie, cu o exceptie, intreg lotul de jucatori. "La meciul cu Chiajna nu ne vom putea baza pe Ionut…

- Dupa ce in etapa precedenta au pierdut meciul cu Dinamo, cei de la Viitorul au castigat disputa de pe teren propriu cu Gaz Metan Medias, scor 2-0, in etapa a 5-a a Ligii 1 Betano. Unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti pe care Gica Hagi ii are in echipa, Denis Dragus, a...

- Situatie extrema la maternitatea Cuza Voda din Iasi. Medicii au reusit sa salveze viata unei gravide si a bebelusului ei, desi aceasta a incercat sa nasca acasa, fara ajutor de specialitate.

- Liceele si gimnaziile sint in cautare de profesori. Aceste institutii au 2.032 de locuri vacante pentru anul de studii 2018 - 2019. Potrivit Ministerului Educației, cifra este cu 780 mai mare decit acum doi ani.

- Etapa a treia din Liga 1 la fotbal debuteaza vineri (3 august), cu partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani. Confruntarea va fi gazduita de stadionul "Ion Oblemenco", de la ora 21:00. CFR Cluj va primi sambata vizita celor de la Concordia Chiajna, in timp ce FCSB se va duela duminica, pe…

- Meciul dintre Gaz Metan Medias si Concordia Chiajna, din prima etapa a Ligii I de fotbal, a fost intrerupt dupa prima repriza, luni seara, din cauza faptului ca instalatia de nocturna nu a mai functionat cand trebuia sa inceapa repriza secunda. Conform Digi Sport, instalatia de nocturna s-a defectat…

- Directorul pentru informatiile nationale ale SUA, Dan Coats, a apreciat joi ca denuclearizarea in Coreea de Nord este posibila tehnic in interval de un an, dar precizat ca o astfel de evolutie este improbabila.

- Guvernul prim-ministrului Theresa May a castigat la limita un vot-cheie marti asupra unui amendament la noua lege privind comertul care a fost propus de rebelii pro-UE din propriul Partid Conservator, relateaza DPA si Reuters. Guvernul a reusit sa blocheze adoptarea amendamentului cu 307…