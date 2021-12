Stiri pe aceeasi tema

- Voluntari - FCSB se joaca azi, de la 21:30, in ultima partida a zilei de duminica in Liga 1. Roș-albaștrii vor juca știind deja rezultatele rivalelor CFR Cluj și CSU Craiova, formații care au deplasari complicate la Dinamo și Farul. Avem, așadar, o zi extrem de importanta pentru cele trei formații care…

- Atacantul argentinian Giovanni Simeone, de la Hellas Verona, a fost ales cel mai bun fotbalist al lunii octombrie din Serie A, a anuntat, vineri, Asociatia jucatorilor din Italia, citata de EFE, potrivit Agerpres. Fiul antrenorului Diego Simeone (Atletico Madrid) a marcat luna trecuta sapte…

- AS Roma primește vizita lui AC Milan in derby-ul rundei a 11-a din Serie A. Confruntarea va avea loc pe Olimpico, iar fluierul de start e programat pentru ora 21:45. Jose Mourinho se pregatește pentru un nou meci de foc in campionat! AS Roma a jucat deja cu Lazio, Juventus și Napoli, iar acum pe Olimpico…

- Napoli isi continua parcursul perfect in campionatul de fotbal al Italiei, cu a opta victorie consecutiva in tot atatea etape, 1-0 cu Torino, duminica, pe teren propriu, conform agerpres. Echipa antrenata de Luciano Spalletti a revenit pe primul loc dupa un meci pe care l-a dominat clar, dar pe care…

- Lazio și Inter se intalnesc sambata, de la 19:00, intr-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei a 8-a din Serie A. Simone Inzaghi se intoarce pe Olimpico din postura de adversar, pentru prima data de la desparțirea de Lazio. Șase puncte le separa pe Lazio și Inter inaintea confruntarii directe…

- Juventus s-a impus in deplasare impotriva lui Spezia, scor 3-2, și a urcat pe locul 12 in Seria A. Echipa antrenata de Max Allegri a inceput ideal partida de la Spezia, de pe arena „Stadio Alberto Picco”. Fostul jucator al lui PSG, Moise Kean, a profitat de o pasa buna a lui Adrien Rabiot și a marcat…

- Rapid și Gaz Metan Mediaș se intalnesc azi, de la 21:00, pe Arena Naționala, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 9-a din Liga 1. Giuleștenii vor sa opreasca pasa proasta, cu doua etape fara victorie, și sa caștige in fața Gazului, echipa aflata intr-o perioada extrem de slaba. Chiar daca n-a…