AS Roma | Mourinho, nemilos cu un jucător. Il acuză că și-a…

Antrenorul echipei AS Roma, Jose Mourinho, a declarat ca un jucator, nenominalizat, și-a tradat coechipierii prin atitudinea sa neprofesionista in meciul din deplasare cu Sassuolo, incheiat miercuri cu scorul de 1-1, in runda a 14-a din Serie A, anunța Mediafax.

