- Lorenzo Sanz, fostul presedinte ale clubului spaniol de fotbal Real Madrid, a decedat, sambata, la varsta de 76 de ani, a anuntat fiul sau Lorenzo jr, citat de agentiile internationale de presa. Lorenzo Sanz a fost internat in spital marti, cotidianul El Mundo relatand ca era infectat cu noul coronavirus.…

- Solista Olga Balan, care locuiește acum in Fiano, o localitate din apropiere de Roma, spune ca noul coronavirus a facut ravagii printre cunoștințele prietenilor ei, care locuiesc in zona de nord a Italiei, noteaza click.ro. La numai o zi de la cea mai neagra zi pentru Italia, cand au murit 475 de persoane…

- Cozile uriașe la magazine sau la farmacii din Romania au ajuns material pentru meme-uri și glume pe Internet in ultimele zile. Dar ele sunt expresia unei anxietați, individuale și colective, care ne pandește pe toți in contextul pandemiei. Nu doar unora le e frica. Nu doar unii sunt ”penibili” și cumpara…

Dinamo București s-a impus in aceasta seara, scor 44-29, in fața Potaissei Turda, intr-un meci care a contat pentru etapa a XXIII-a, din Liga Zimbrilor.

- Presedintele clubului italian FC Pro Vercelli 1892 (Serie C) a anuntat, luni, ca echipa sa nu va mai disputa niciun meci pana cand epidemia de coronavirus nu va disparea."Este prea periculos si iresponsabil sa continuam asa. Nu vreau sa-mi asum riscul de a pune in pericol sanatatea baietilor,…

- Un proiect care isi propune cresterea interesului tinerilor din Zalau fata de propria sanatate mentala si stare de bine prin intermediul unor conferinte de dezvoltare personala este derulat in aceasta perioada de voluntarii clubului Impact LEGO de la Colegiul National "Silvania" din Zalau. …

- Neymar s-a plans de modul cum a tratat Parisul ultima sa accidentare, acuzand ca din cauza celor din jur nu a fost el in forma la Dortmund, scor 1-2. E o obișnuința la Neymar in ultimul timp. Cand are o problema, o nemulțumire, da vina pe club, pe cei din jur. Nu face decat sa aprinda spiritele, incercand…

- PROIECT : “LA TINE ACASA, INGRIJIRE SOCIALA LA DOMICILIU ALBA IULIA” Prin implementarea proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate:▪proiect manageriat cu succes;▪selectare/angajare personal proiect;▪dotarea unitații de ingrijire la domiciliu: obiecte de mobilier, echipamente, materiale necesare…