AS Roma a câștigat primul trofeu european, Europa Conference League, în finala cu Feyenoord Rotterdam 1-0 AS Roma a cucerit primul sau trofeu continental, Europa Conference League, dupa ce a invins-o pe Feyenoord Rotterdam cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, in finala desfasurata pe Arena Kombetare din Tirana, potrivit agerpres.ro . Prima ocazie importanta a partidei le-a aparținut elevilor lui Jose Mourinho. Karsdorp a centrat din flancul drept, insa balonul a fost respins de defensiva olandezilor. AS Roma a deschis scorul in cele din urma in minutul 32 cand Zaniolo a ajuns la o centrare expediata de Mancini in interiorul careului. Zaniolo a facut o preluare pe piept in careu și a trimis balonul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

