- ​Tehnicianul spaniol Robert Moreno a fost demis de la AS Monaco, anunta, sâmbata, cotidianul L'Equipe.În vârsta de 42 de ani, Robert Moreno a fost numit antrenor în decembrie 2019, când a semnat un contract valabil pâna în iunie 2022.Locul lui…

- Robert Moreno, fostul selecționer al Spaniei, a rezistat doar o jumatate de an in Principat. Monegascii il inlocuiesc cu croatul Niko Kovac. Intr-o perioada tulbure, cu mari probleme in conducere și la echipa, AS Monaco a concediat trei antrenori in nici doi ani, al 4-lea fiind dat afara de doua ori.…

- In august 2018, antrenorul lotului olimpic de judo masculin, Adrian Croitoru, a fost dat afara de FRJ, la intervenția cuplului Gușa (președinte) – Bercean (vicepreședinte). Tehnicianul a chemat in judecata federația, iar Tribunalul Brașov a decis ca are de incasat daune morale de 100.000 de euro pentru…

- Antrenorul formatiei FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca nu are de ce sa se teama ca ar putea fi demis de la conducerea bancii tehnice, precizand ca gandurile sale de viitor sunt legate de gruparea bucuresteana. Tehnicianul nu a dorit sa comenteze…

- Antrenorul croat Niko Kovac (48 de ani), concediat in toamna de Bayern Munchen, a fost platit pana la sfarșitul contractului: 4,5 milioane de euro. Plus bonusul de campion. Pe 3 noiembrie, dupa 1-5 cu Eintracht Frankfurt, Bayern a luat o decizie radicala. L-a dat afara pe Niko Kovac, antrenorul cu care…

- Antrenorul echipei Bayern Munchen, Hans-Dieter Flick, a semnat, joi, prelungirea contractului cu formatia bavareza, asa cum a fost de acord inca din 3 aprilie, potrivit news.ro.Citește și: Scandalos! Un cunoscut medic acuza abuzuri ale Poliției! ‘Umilința și lipsa de politețe la adresa seniorilor’…

- Presa din Turcia a anuntat ca echipa Gaziantep Gazisehir ar dori sa il demita pe Marius Sumudica.Antrenorul despre care s-a spus ca l-ar putea inlocui pe Sumudica este Costel Galca, potrivit mediafax.ro. Citește și: Mișcare in plina stare de urgența! Petiție pentru Marcel Vela, pentru…