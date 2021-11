„Aș mai vrea un copil”. Anunțul făcut de Adda i-a surprins pe fani Recent, Adda a vorbit deschis despre planurile de viitor atat pe plan personal, cat și profesional. Celebra cantareața și-ar dori sa lanseze o carte autobiografica și alte piese muzicale care sa devina hituri. In plus, artista nu exclude varianta de a mai avea inca un frate sau o sora pentru Alex, fiul ei in varsta de cinci ani.Invitata la Podcastul lui Damian Draghici, Adda a povestit unde se vede peste zece ani: „ma vad cu doi copii. Ma vad tot cu Catalin. Ma vad in casuța noastra pe care abia aștept sa o terminam. Ma vad cu cartea pe care am inceput sa o scriu, o vad lansata și poate chiar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Are 24 de ani și milioane de fani! Theo Rose a cunoscut succesul in muzica de mica, inca de cand avea cațiva anișori. A debutat ca artista de muzica populara, iar acum, la maturitate, se poate lauda cu o voce care poate interpreta orice melodie. Cantareața a dezvaluit cine a fost persoana care a indrumat-o…

- Inca de cand era copil, Nicole Cherry și-a dorit sa devina cantareața, iar ambiția și talentul au dus-o pe drumul celebritații. Incurajarile familiei și a profesorului ei de canto i-au dat increderea ca poate sa ajunga o artista cunoscuta.Invitata la Podcastul lui Damian Draghici, artista a povestit…

- Cantareața Nicole Cherry (22 ani) a cunoscut succesul pe plan profesional, iar motivul pentru care a ajuns in topurile muzicale s-a datorat, de fiecare data, autenticitații artistice. In plus, familia este cea care a crezut in talentul ei și care i-a fost mereu aproape. Invitata la Podcastul lui Damian…

- Are 36 de ani și e supranumita „contesa digitala”! Despre Ana Morodan este vorba, vedeta care are peste 400.000 de urmaritori pe Instagram. Aceasta e influencer, dar și anteprenor, are propriul brand de succes. Dincolo de cariera ei, Ana Morodan nu și-a intemeiat o familie și spune ca nu iși dorește…

- Theo Rose a fost cea care a cantat la cel mai important eveniment al cantarețului Liviu Teodorescu, petrecerea nunții sale. Dupa multe cantari și filmari toata vara, oboseala și-a spus cuvantul in fața artistei careia i s-a facut rau in timpul spectacolului. Invitata la Podcastul lui Damian Draghici…

- E cel mai bine vandut artist din ultimii 20 de ani! Adele a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca revine cu melodia „Easy On Me”, piesa care va fi lansata pe 15 octombrie. Pe Instagram le-a aratat fanilor sai un scurt fragment din cantecul ei. Cantareața revine in industria muzicala dupa…

- In urma cu trei luni de zile, Alexandra Stan s-a casatorit in secret cu Emanuel. In podcastul lui Damian Draghici de pe Youtube, cantareața a recunoscut acum ca viața de femeie casatorita e frumoasa, dar e grea. Crede in relația ei și iși dorește sa aiba și copii. „E bine. E greu, iți dai seama, nu…

- Invitata de curand in podcastul lui Damian Draghici de pe Youtube, Alexandra Stan a marturisit ca e suparata pe Catalin Maruța și, mai mult decat atat, a afirmat ca nu va mai merge niciodata in emisiunea lui de la Pro TV. Ce s-a intamplat intre cei doi? Celebrul prezentator a invitat-o pe Alexandra…