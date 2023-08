Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au fost, astazi, alaturi de familia Alinei, fata omorata de cea mai buna prietena, in Mangalia. Alina a fost condusa pe ultimul drum, iar familia a ales sa o imbrace in rochie de mireasa, asa cum cere traditia.Oamenii au mers, initial, la casa familiei Alinei in satul Buda din comuna…

- Italia a dat o lovitura surprinzatoare bancilor sale si a provocat o unda de soc in tot sectorul bancar din Europa, dupa ce a decis luni seara ca stabileste o impozitare unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobanzilor, dupa ce reprosase creditorilor ca nu au recompensat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica aceasta ca starea sa de sanatate este excelenta dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale pentru implantarea unui stimulator cardiac si ca intentioneaza sa fie prezent luni in Parlament pentru un vot de ratificare a unei reforme…

- Un total de 108.833 de arme ilegale au fost predate in timpul unei amnistii, dupa ce 18 persoane au fost impuscate in doua atacuri in masa comise in mai, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a politiei sarbe, potrivit agentiei de presa Tanjug, informeaza dpa. CITESTE SI Șeful ONU s-a dus…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Ucraina face progrese in contraofensiva sa impotriva invadatorilor rusi si a preconizat ca liderii NATO vor creste asistenta militara acordata Kievului atunci cand se vor intalni luna viitoare. Stoltenberg a facut aceste comentarii in…

- Paralel cu forumul de securitate Shangri-La Dialogue, Singapore a gazduit o intilnire secreta a inalților oficiali de informații din aproximativ 20 de țari, au declarat surse pentru Reuters. Potrivit interlocutorului agenției, o astfel de intilnire este „un element important al agendei internaționale…

- JPMorgan Chase & Co (JPM.N) reduce circa 500 de posturi saptamana aceasta din diferitele sale departamente, potrivit unei persoane familiarizate cu situatia, scrie Reuters, citat de news.ro.Disponibilizarile vor afecta angajatii din principalele departamente ale bancii . Exista peste 13.000 de…

- Bursa din Germania a ajuns la un nivel ridicat record. Bursele europene au crescut vineri, iar indicele principal din Germania a atins un nivel ridicat record, pe fondul optimismului referitor la un acord privind plafonul datoriei publice a SUA, care a incurajat investitorii sa cumpere active mai…