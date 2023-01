Aryna Sabalenka a cucerit trofeul Australian Open

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (5 WTA, favorita nr. 5) a castigat sambata titlul la simplu feminin la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o in finala, in trei seturi, 4-6, 6-3, 6-4, pe kazaha Elena Ribakina (25 WTA, favorita nr. 22). Este primul sau…

- Elena Rybakina – Aryna Sabalenka se vor infrunta in finala feminina de la Australian Open 2023 pentru glorie și marele premiu de doua milioane de dolari americani. Sportiva din Belarus va juca pentru prima oara cu trofeul pe masa la un turneu de Grand Slam. Cele doua sportive s-au intalnit pana acum…

- Australian Open 2023 și-a aflat numele finalistelor (Elena Rybakina și Aryna Sabalenka se vor lupta pentru trofeu), iar clasamentul WTA va suferi modificari importante dupa incheierea Grand Slamului de la Melbourne.

- ​Aryna Sabalenka si-a impus stilul de joc, a facut diferenta in special datorita fortei loviturilor, iar a cincea favorita de la Australian Open a gasit calea spre prima finala de Grand Slam din cariera. Magda Linette (45 WTA) nu a reusit sa o scoata pe adversara din zona de confort, iar surprinzatoarea…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Gabriela Ruse și partenera sa, Marta Kostiuk (Ucraina) s-au calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de grand slam Australian Open. Gabriela Ruse și colega sa din Ucraina au trecut in sferturi de echipa favorita 4, Storm Hunter/Elise…

- Elena Rybakina (23 de ani, locul 25 WTA), kazaha care a caștigat Wimbledon 2022 și Viktoria Azarenka (33 de ani, 24 WTA) se vor intalni in prima semifinala de la Australian Open 2023. Sportiva din Kazahstan a invins-o in sferturi pe Jelena Ostapenko (25 de ani, 17 WTA), scor 6-2, 6-4, in timp ce bielorusa…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (30 ani, 63 WTA) a ratat calificarea in runda secunda la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In turul intai, romanca a fost invinsa, luni, 16 ianuarie, in trei seturi, scor…