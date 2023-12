Aruncatul cu bani. Consumatorii sunt aliații inflației! In noiembrie, inflația din zona euro și SUA a scazut mai mult decat se așteptau economiștii. Dar consumatorii par sa se obișnuiasca cu o narațiune a creșterii spiralei scumpirilor. Și cheltuie in exces. Evident, scaderea inflației nu se simte imediat in portofel. Cu toate acestea, unul dintre pericolele de a permite inflației sa ia avant […] The post Aruncatul cu bani. Consumatorii sunt aliații inflației! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

