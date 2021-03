Daca aruncați gunoaie pe geam riscați sa fiți evacuați din casa in care locuiți. Este cazul unei familii care traiește intr-o locuința sociala din Pitești. Membrii familiei au fost surprinși de trei ori in timp ce aruncau gunoaie pe geam. Conform Mediafax, familia a fost amendata de doua ori din acest motiv. In zona au fost montate camere de supraveghere. La a treia abatere, poliția locala a dispus evacuarea familiei din imobil. „Este a treia oara in care familia din blocul cu locuințe sociale din G1 este surprinsa de camera video cum arunca gunoaie pe fereastra! De la 1 aprilie, locatarii apartamentului…