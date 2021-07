Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor a fost prins, vineri, intr-un sant de aproximativ doi metri adancime, sub un zid de caramida care s-a prabusit din cladirea scolii din localitatea Vladomira, judetul Iasi. Barbatul a fost dezgropat pana la nivelul capului, dar este inconstient si nu respira. Accidentul s-a produs…

- Accidentul grav s-a petrecut pe un bulevard din Iasi. Soferul autobuzului spune ca a vazut-o foarte greu pe fata care traversa regulamentar, din cauza masinilor parcate in zona trecerii de pietoni.

- Accidentul s-a petrecut pe un bulevard din Iasi, in zona unei treceri de pietoni. Fata, in varsta de 15 ani, a fost transportata de urgenta la spital, iar starea ei este grava. Șoferul autobuzului a fost testat și avea o alcoolemie de 0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Șoferul din Florești, care s-a rasturnat cu mașina de teren, la Muntele Rece, a murit. In 12 iunie, era ziua conducatorului auto, care a petrecut cu mai mulți prieteni la cabana, iar noaptea au luat mașina de teren pentru a face petrecerea și mai incitanta. Victor V., implinea 21 de ani sambata,…

- A supraviețuit miraculos dupa ce a fost izbita in plin de un autotuturism. Este cazul unei fetițe de 12 ani care a fost lovita de o mașina in timp ce traversa strada pe zebra. Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 7.00, pe drumul județean 102 B, in localitatea Bascenii de Sus, comuna Calvini.…

- Șoferul TIR-ului implicat in accidentul de sambata, in apropierea localitații Vanatori din Romania, unde au fost raniți mai mulți moldoven i, care se aflau intr-un microbuz, este din Republica Moldova. Potrivit presei de peste Prut , acesta a condus in slapi din Italia pana la Iasi și a fost pe punctul…

- Un grav accident s-a produs marți in județul Neamț. Primele informații arata ca șoferul unui microbuz a murit, iar trei persoane ar fi incarcerate. Accidentul rutier s-a produs pe DN 15, in localitatea Tarcau. Un TIR ar fi agațat un pod de cale ferata, iar bucați din acesta ar fi cazut…

- Accident rutier pe strada Miorița din Capitala. O femeie de 29 de ani a fost lovita de un automobil de model Dacia, in timp ce traversa strada regulamentar. Șoferul fiind la fel, o femeie, in varsta de 41 de ani.