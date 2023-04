Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se infrunta duminica, de la 21:00, in derby-ul rundei #2 din play-off. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc in derby-ul primei etape de play-off din SuperLiga. Duelul este unul foarte important in economia luptei pentru titlu, roș-albaștrii avand posibilitatea de a egala CFR Cluj și Farul in clasament. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport…

- ​Universitatea Craiova - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 11 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.