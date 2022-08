Momente de tensiune si panica, marti, pe o strada din Chisinau, capitala Republicii Moldova. Un barbat a semanat teroare printre trecatori, dupa ce, inarmat cu un cutit, a incercat sa-i atace pe cativa dintre ei. The post “Arunca cutitul!”. Un barbat agresiv, inarmat cu un cutit, a incercat sa fuga cu o masina pe strazile din Chisinau. A atacat mai multi oameni, dar si pe politisti first appeared on Money .