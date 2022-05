ARTY lanseaza So Good To Me, o piesa ca o constelatie

ARTY vine cu o reinterpretare care combina emoția cu entuziasmul, dorința cu ezitarea. Piesa „So Good To Me”, semnata de ARTY, complimenteaza melodia originala a lui Chris Malinchak, lansata in 2013. Artistul a reușit sa pastreze esența piesei originale, care s-a dovedit a fi un adevarat hit la momentul lansarii, adaugandu-i o semnatura stilistica proprie. Piesa lui ARTY este dedicata acelei persoane speciale careia i-ai promis luna, soarele și toate stelele. Constelații intregi intr-o singura dedicație de dragoste, pe muzica. Plina de pasiune, emoție, dorința și dragoste dusa la extrem, „So Good…