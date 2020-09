Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul chilian Arturo Vidal, mijlocasul echipei de fotbal FC Barcelona, a sosit duminica seara la Milano pentru finalizarea transferului sau la Inter, potrivit unei inregistrari video pe care clubul italian a postat-o pe contul sau oficial de Twitter. "Salut Milano, salut Inter.…

- Un responsabil al echipei Inter Milano, vicecampioana Italiei la fotbal, a dat asigurari ca achizitionarea lui Lionel Messi, sextuplu castigator al "Balonului de Aur", nu intra in obiectivele si posibilitatile gruparii milaneze, informeaza AFP. "Eu nu stiu de unde vin aceste idei", a afirmat, pentru…

- Campioana Italiei, Juventus, are o ințelegere cu Luis Suarez, atacantul in varsta de 33 de ani. Sud-americanul cere insa Barcelonei o parte din salariul pentru ultimul an de contract pentru a accepta rezilierea. Luis Suarez, din 2014 la Barcelona, nu mai ramane pe "Camp Nou". Știe care va fi noua sa…

- ​Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a anuntat într-un mod inedit prelungirea contractului cu AC Milan, informeaza lequipe.fr.El a postat pe retelele de socializare o poza în care apare în tricoul echipei AC Milan cu numarul 11, nu 21 ca pâna acum. Cifra 1, a zecilor,…

- Ivan Rakitic (32 de ani) se afla pe picior de plecare de la Barcelona. Mijlocașul croat iși dorește sa iși incheie cariera la Sevilla, iar catalanii nu au nimic impotriva. „Transferat” de-a lungul timpului la Inter și Juventus, granzii din Serie A, sau la PSG, viitorul lui Ivan Rakitic pare sa fie tot…

- David James și Arturo Vidal sunt noii protagoniști in campania Summer Heat. Un jucator promițator, care inca nu și-a facut un nume pe prima scena a fotbalului și un veteran care a caștigat trofee multe și a jucat pentru echipe mari ca Juventus și Barcelona, vin cu carduri importante in Summer Heat.…

- Pirlo are 40 de ani si a jucat ultimul meci din activitate pentru New York City in noiembrie 2017. Andrea Pirlo, care a evoluat la cele trei mai cluburi italiene (Inter Milano, AC Milan, Juventus), a castigat de doua ori Liga Campionilor si de sase ori campionatul Italiei. El este campion mondial cu…

- Miralem Pjanic (30 de ani), cumparat de Barcelona cu 60 de milioane de la Juventus, declara in 2013: „Real Madrid e clubul meu favorit”. Barcelona l-a vandut pe brazilianul Arthur Melo (23 de ani) la Juventus cu 72 de milioane de euro, aducandu-l in schimb pentru sezonul viitor pe Miralem Pjanic, cu…