Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești, in parteneriat cu Asociația buchARTest, organizeaza in perioada 28 iulie – 06 august 2023, o noua ediție a festivalului de arta stradala “Artown Festival”. Evenimentul include spectacole de teatru, poezie, diverse workshop-uri, instalații textile, concerte, petreceri…

- Ploiești, 25 iulie 2023 – Anul acesta, Ploiești Shopping City este partener oficial Artown Festival, un manifest urban și social pentru recuperarea orașului prin arta, organizat de Asociația buchARTest. Ajuns la a doua ediție, festivalul va pune stapanire peste Ploiești intre 28 iulie și 6 august. Ploiești…

- Cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Arta Stradala din Sibiu (SISAF) aduce un nou val de culoare in oraș, transformand fațadele a 5 cladiri in adevarate opere de arta. Noile picturi murale insumeaza aproximativ 730 metri patrați și sunt realizate sub tema ediției – #Xpressions. Sibiul,…

- Primaria Municipiului Ploiești menține masurile speciale, menite sa protejeze ploieștenii de efectele temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Astfel, in mod preventiv, sunt puse la dispoziția cetațenilor corturi cu dozatoare cu apa rece, in urmatoarele zone: Gara de Sud, spațiul pietonal “Nichita…

- Municipalitatea ploieșteana deruleaza Programul reparații curente, executate la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar. Primaria Municipiului Ploiești aloca, anual, fonduri in vederea executarii lucrarilor de reparații curente in școlile și gradinițele din oraș. Aceste lucrari se executa in…

- Poliția din trei țari europene solicita ajutor pentru identificarea a 22 de femei ucise ale caror nume raman un mister. Cadavrele au fost gasite in Olanda, Belgia și Germania intre 1976 și 2019, scrie BBC.O crima nerezolvata a unei femei in Amsterdam, gasita intr-un coș de gunoi intr-un rau, a declanșat…

- Cand intra pensiile pe card in luna mai 2023: Care este data pana la care vin prin poșta luna aceasta Cand intra pensiile pe card in luna mai 2023: Care este data pana la care vin prin poșta luna aceasta In aprilie, pensionarii și-au primit pensiile mai devreme, pentru a avea timp sa pregateasca masa…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit reprezentantilor E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt…