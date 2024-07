Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 19.00, publicul este așteptat in sala de concerte a Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești pentru a lua parte la o calatorie sonora inedita, in cadrul spectacolului „The Greatest Show”, in cadrul caruia vor evolua corul instituției de cultura și Zoom Band, alaturi de maestrul Eduard…

- Alessandra a lansat piesa “Supposed To Be”. Dupa un an foarte incarcat și de succes, odata cu lansarea EP-ului de debut „Best Year Of My Life” și un turneu aproape complet sold-out din UK și UE (11.000 de bilete vandute), Alessandra continua cu o melodie perfecta pentru ringul de dans și un imn de mandrie…

- Artista Yvonne a lansat single-ul „About U”, alaturi de Daniel Tudor, producția acestei piese fiind realizata de catre Vlad Radoi. „Single-ul «About U» degaja un parfum pe cat de puternic, cu note dulci-acrișoare de inspirație nord-americane, pe atat de fresh și revigorant. Piesa este un dialog plin…

- Echipa formata din Emi și Cuza este a doua dintre cele patru echipe finaliste. In ediția din aceasta seara, cei doi au avut o sarcina cutremurator de dificila. Au fost nevoiți sa cante o piesa rap, deși nu sunt rapperi, și nu oricum, ci in limba engleza.

- Elena Gheorghe se alaturi din nou trupei Mandinga, la 19 ani de cand au ales drumuri separate in cariera, și lanseaza impreuna o noua melodie. Artista a fost cea care a facut primul pas spre colaborare.19 ani au trecut de cand Elena Gheorghe și trupa Mandinga și-au ales drumuri separate in cariera. Data…

- Cea de-a douasprezecea gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ii poarta pe Emi și Cuza pe ritmuri afrobeat, dupa ce, la finalul ediției anterioare, ruleta le-a dezvaluit ca vor avea de interpretat o piesa care a fos

- MAREJ vine in atenția voastra cu cea mai noua piesa a sa – ,,Km 0” – o oda emoționanta dedicata iubirii pierdute, o piesa profunda care rascolește sentimentele ascunse ale ascultatorilor. Prin versuri pline de nostalgie și o melodie captivanta, MAREJ reușește sa creeze o atmosfera introspectiva, invocand…

- Primavara ramane a fi anotimpul preferat de mulți artiști, atunci cand vine vorba de lansari muzicale. Vicky Donțu, noua tanara artista din cadrul familiei muzicale #ELRaduProject debuteaza cu piesa „Lumea e a ta”, o piesa plina de energie și sound fresh. Single-ul este compus și produs de catre interpretul…