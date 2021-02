Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul “Capitularea Cetații Muncaci”, de L. Pataki, 1896 Miercuri, 3 februarie 2021, ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii februarie, Tabloul “Capitularea Cetații Muncaci”, de L. Pataki, 1896. Pentru februarie 2021, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propune…

- Ziarul Unirea Exponatul lunii Februarie 2021, la Muzeul Unirii din Alba Iulia: Tabloul „Capitularea Cetații Muncaci”, de L. Pataki, 1896 Miercuri, 3 februarie 2021, ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii februarie, Tabloul “Capitularea Cetații Muncaci”, de L.…

- Trupa Taxi si solistul Dan Teodorescu s-au facut remarcati in numeroase randuri cu piese si mesaje puternice despre diverse teme sociale de interes discutate in spatiul public, iar campania de vaccinare nu a facut exceptie.

- Administratia SUA a felicitat Romania cu ocazia Zilei Nationale, remarcand ca tara noastra este un "partener strategic valoros" si un "aliat statornic", scrie Mediafax "In numele poporului Statelor...

- Agitația mare azi-noapte in Wonderland! Partia Cocoș luminata și tunurile de zapada…in funcțiune. ”Așteptam cu nerabdare sa zburde schiorii pe Partia Cocoș” e mesajul ce insoțește pozele cu tunurile pornite. A fulguit in acest final de saptamana, cel puțin in zona Bistriței. Acest lucru a ”incurajat”…

- Recent, acest bazin a atras atenția cetațenilor - apa din lac a inghețat, iar pe gheața s-a format o imagine asemanatoare cu un chip care țipa: puteți vedea contururile capului, ochilor și gurii deschise. Figura de gheața le-a amintit unor localnici de tabloul „Țipatul” al artistului expresionist…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei: mastile neconforme au fost retrase de pe piata. Mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar raportul cu neregulile constatate si sanctionate pleaca spre Parchetul General, a scris joi,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 25 noiembrie, un mesaj cu prilejul celui de al IV lea Congres al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania Cultul Mozaic. Mesajul a fost prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidential Departamentul Cultura, Culte si Minoritati…