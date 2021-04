Stiri pe aceeasi tema

- Germania va cere teste PCR cu rezultate negative la intrarea in tara pentru toti calatorii, indiferent daca vin dintr-o zona care nu este considerata de risc, au anuntat luni guvernul central si cele 16 landuri federale germane, relateaza EFE. Cancelarul Angela Merkel si liderii regionali au luat aceasta…

- Artistul Mihai Margineanu remarca faptul ca in ultima perioada nu a mai aparut nicio știre despre atentate teroriste. Margineanu compara situația de acum cu cea de dinainte ca Germania sa invadeze Uniunea Sovietica. Citește și: DOVADA ca Vlad Voiculescu a mințit! Personalul din centrele de…

- Cam de acum într-un an atleții lumii sunt așteptați sa se strânga pentru a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna, într-o țara pe care guvernul SUA o considera în mod oficial drept implicata în comiterea unui genocid. Acea țara, China, e acuzata de purtarea unei campanii…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut vineri Germaniei sa plateasca despagubiri de razboi Poloniei, dupa ce presedintele german Frank-Walter Steinmeier a sugerat ca Germania construieste gazoductul Nord Stream 2 ca o datorie de razboi fata de Rusia, relateaza agentia DPA. Intr-un interviu acordat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Sheila Fitzpatrick, nascuta in 1941 in Australia, a fost profesor de istorie la Universitațile din Sydney și Chicago, a trait aproape cincizeci de ani in America și Europa, a revenit in Australia in 2012 și a publicat mai multe carți importante de istorie, indeosebi analize ale…

- Jucatorul FCSB, Dennis Man a fost transferat oficial la Parma Calcio 1913 din Italia. Presa scrie ca jucatorul a fost vandut pentru 15 milioane de euro, iar suma este cea mai mare din istoria fotbalului romanesc. Clubul italian Parma Calcio 1913 din Serie A, a oficializat vineri dupa-amiaza transferul…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat ca toate prioritațile din guvernare vor avea finanțare in bugetul pe acest an, iar companiile de stat care au inregistrat pierderi vor primi fonduri doar in baza unul plan de restructurare sau reforma. “Pregatim bugetul pentru 2021. Toate prioritatile…

- Un baiat de 11 ani din Marea Britanie nu a putut sa mearga bine timp de doua luni din cauza unui simptom foarte rar al coronavirusului. Este vorba despre „degetul Covid”, simptom care se manifesta prin inflamații și mancarimi puternice ale degetelor de la picioare. Copilul, pe nume Joshua Male din Somerset,…