Stiri pe aceeasi tema

- HaHaHa Production lanseaza „Spala-te pe maini!”, un ghid muzical animat pentru promovarea spalatului corect pe maini care este prima și cea mai importanta masura de auto-protecție in lupta impotriva virușilor. „Foarte puțini dintre noi știu sa se spele așa cum trebuie pe maini. Sunt doar 30 de secunde…

- Simona Halep primeste aprecieri si atunci cand nu joaca. Sportiva noastra a fost in centrul atentiei pe site-ul WTA, cu o declaratie facuta in timpul turneului de Mare Slem de la Australian Open, potrivit Mediafax.Halep a fost marcata de incediile care au mistuit padurile din Australia si…

- „Ce mai faci, straine?” intreaba Smiley in noua sa piesa al carei videoclip aduce si un challenge pentru cei care-l vad: un mesaj ascuns in detaliile vizuale ale clipului care va aduce si o recompensa directa pentru cei care il descopera. Aflat in America pentru a face muzica alaturi de…

- Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut" pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat pentru News.ro ca "am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut, care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera". Citeste si: S-a…

- Vizi Imre a devenit cunoscut melomanilor din țara noastra in urma participarii la concursul Vocea Romaniei. Nu doar vocea plina de personalitate reprezinta punctul forte al artistului, ci si faptul ca din repertoriul acestuia fac parte multe piese, cantate in mai multe limbi. Artistul este colaborator…

- Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, lanseaza „O mie de inimi”, o piesa pentru cei singuri care-și cauta necontenit iubirea. „Sunt foarte mulți oameni care-și cauta jumatatea și la un moment dat iși pierd și speranța de a o gasi. Prin «O mie de inimi» imi doresc sa le transmit un mesaj…

- Intr-o postare publica pe contu-i personal, și nu are rost sa mai facem alte comentarii pentru ca textul explica foarte clar situația existenta, Virgil Pirvulescu face lumina in „parteneriatul” CET Govora/CIECH Soda Romania/CJ Valcea/Primaria Ramnicu Valcea, subliniind ca autoritațile locale se baseaza…