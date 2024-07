Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani se lansa un nou post de televizune, de altfel un brad internațional, iar in echipa editoriala erau aduși oameni cu experiența. Din pacate, vestea momentului, de altfel o emisie de rasunet la TV, a luat pe mulți prin surprindere. Așas e face ca, vedeta pleaca in plina glorie, prcizand…

- Cel mai mare eveniment dedicat lumii romanice din estul Europei, dar și unul dintre cele mai mari din Europa – nu doar prin numarul participanților la fiecare ediție (130-150), ci și prin multidisciplinaritate (reuniund specialiști in filologia tuturor limbilor romanice – latina, franceza, italiana,…

- Timp de 4 zile, in perioada 24-28 mai, la Vlora a avut loc a XVI-a ediție a festivalului “Aulona Folk Festival.” La sfarșitul concursului, Ansamblul Folcloric “Romanașul” al UTCN a reușit sa caștige marele concurs.Ansambluri folclorice din peste 10 țari au participat la concursul organizat in Albania.…

- Violoncelista Sofia Blandu, nascuta in 2003 la Iași, a inceput studiul violoncelului la varsta de 7 ani la Colegiul Național de Arte „Octav Bancila” din Iași cu profesorul Florin Sandu. La varsta de 14 ani hotaraște sa iși urmeze studiile la București, la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, unde…

- Cu toții am fost captivați de aventurile lui Jules Verne in copilarie, visand sa navigam pe fundul oceanului sau sa calatorim in spațiu. Arta are aceasta putere de a ne transporta in locuri și timpuri noi, iar muzica nu face excepție.

- YNY Sebi e noua senzație a muzicii trap din Romania și idolul multor adolescenți de la noi! Tanarul ne vorbește despre schimbarea uriașa pe care vrea sa o faca in cariera sa și ne marturisește și cum au reacționat parinții lui atunci cand i-au ascultat piesele! Care a fost cel mai important sfat pe…

- Scoala de muzica Romantic Art din Suceava a fost prezenta in acest weekend la Festivalul International de Muzica, Teatru și Dans „Neghinița” de la Bacau care s-a aflat la cea de-a XIV- a ediție, cu 16 dintre cei mai talentați copii de la clasele de canto muzica ușoara. „Suntem tare mandri sa ne intoarcem…

- Demisie neașteptata la Antena 1. Una dintre cele mai cunoscurte prezentatoare TV a decis sa plece din echipa in care a petrecut o lunga perioada de timp, dupa ce ar fi fost deranjata de mai multe aspecte. Ce a impins-o sa iși dea demisia dupa patru ani de activitate. Prezentatoarea TV care pleaca de…