Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii naționalei fac nunți pe banda rulanta! Dupa Denis Draguș și Ianis Hagi, Andrei Burca este al treilea jucator al echipei Romaniei care spune da in aceasta vara. Fostul jucator CFR Cluj și-a unit destinul cu o tanara superba, dar și foarte inteligenta.Proaspata soție a lui Andrei Burca…

- Sunt imaginile serii in lumea mondena! CRBL și iubita tinerica au verde la petrecere! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi la festivalul Neversea! Deși nu și-au asumat relația și nu au confirmat ca formeaza, oficial, un cuplu, cei doi par…

- 1878: S-a incheiat Congresul de pace de la Berlin, prin care s-au recunoscut independența Romaniei și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail insa trec din componența Romaniei in cea a Imperiului Țarist. Jecmaneau rușii ce prindeau și ei, ce sa mai zici. Davai ceas, davai Cahul,…

- Pepe și Yasmine Pascu s-au casatorit religios pe 7 iunie, de ziua de naștere a fiului lor. Cei doi și-au dorit un eveniment ușor diferit fața de nunțile clasice, așa ca și meniul a aratat diferit. Artistul spune ca a vrut sa existe de toate pentru invitați, de aici și faptul ca a fost un meniu atipic…

- Nunta importanta in showbiz! Alex Bogdan s-a casatorit in mare secret! Actorul și soția lui au avut parte de o cununie civila de vis! Imaginile de la marele eveniment sunt de-a dreptul fabuloase, iar cei doi au primit doar cuvinte de lauda! Iata cum arata soția actorului!

- Prințesa de Wales, care urmeaza un tratament pentru cancer din martie, a declarat ca tratamentul ei decurge cu succes și ca planuiește sa apara in public pentru prima data la parada de ziua regelui Charles al III-lea. Soția moștenitorului tronului britanic, prințul William, prințesa de Wales, Catherine,…

- Magnatul media Rupert Murdoch s-a casatorit pentru a cincea oara, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in podgoria sa din California. Omul de afaceri american deține imperiul media News Corporation, al doilea mare conglomerat media din lume.

- Nunta Prințului Harry și Meghan Markle a fost un eveniment regal memorabil care a avut loc in Capela Sf. George de la Castelul Windsor pe 19 mai 2018. Cuplul a spus „Da” in fața a aproximativ 800 de invitați. Abia acum s-a aflat ce gest a facut Kate Middleton pentru Meghan Markle in timpul ceremoniei,…