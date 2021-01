Artistul care a scăpat de incendiul de la Matei Balș. Ce făcea cântărețul acolo, de fapt S-a aflat cine este artistul care a scapat de incendiul de la Matei Balș. Ce facea cantarețul acolo, de fapt, citiți in randurile de mai jos. Un cantareț celebru, la un pas sa fie prins in incendiul de la Matei Balș. Despre cine este vorba Cine este artistul care a scapat din incendiul de la […] The post Artistul care a scapat de incendiul de la Matei Balș. Ce facea cantarețul acolo, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Matei Balș a fost anunțat de un pacient, care a sunat la 112, și apoi a sarit de pe geam ca sa-și salveze viața.”Au facut explozie niște tuburi de oxigen… Daca il atingi cu grasime face explozie. Ala trebuie pus in camera separata. Eu eram in salonul 66, la parter, dar noroc ca nu am…

- Incendiul devastator de la Matei Balș a readus in prim plan problemele grave cu care se confrunta sistemul medical romanesc. Din pacate, aceasta tragedie a avut loc la cateva luni distanța de evenimentul dureros de la Piatra Neamț, acolo unde alte zece persoane au murit carbonizate in secția ATI. Cu…

- Situație dramatica la Institutul „Matei Balș”, dupa ce patru persoane și-au pierdut viața in incendiul izbucnit, iar alte peste 100 au fost evacuate. Ce spune Raed Arafat despre aceasta situație? Reacția lui Raed Arafat, ce spune șeful DSU Un incendiu devastator a avut loc la Institutul „Matei Balș”…

- Toni Grecu, fondatorul grupului Divertis, se afla si el in cladirea Institutului ”Matei Bals” din Bucuresti, la un etaj superior, chiar in cladirea care a luat foc.Toni Grecu era internat in spital de mai bine de doua saptamani, in urma infectarii cu COVID-19. Toni Grecu avea nevoie de oxigen suplimentar…

- A patra victima care a decedat avea 80 de ani avea și arsuri pe 20% din suprafața corporala, iar 53 din cei 102 de pacienți aflați in saloanele din Pavilionul 5 al Institutului „Matei Balș”, afectat de incendiu au fost relocați la alte spitale, anunța Ministerul Sanatații. „Din informațiile…

- Toni Grecu, care se afla internat la etajul 2 al pavilionului in care a izbucnit incendiul de la Institutul „Matei Balș”, a fost transferat la un alt spital. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 5, la Institutul „Matei Balș” din București. Patru persoane și-au pierdut viața și…

- Un incendiu a avut loc in aceasta dimineata la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Conform ISU și Ministerului Sanatații, trei persoane au fost gasite carbonizate, iar o persoana a decedat in ciuda manevrelor de resuscitare. Incendiul a avut loc la parterul…

- Fondatorul grupului ”Divertis” se afla in spital de peste doua saptamani, dupa ce a dezvoltat o forma de COVID ce necesita supliment de oxigen. ”Toni este evaluat acum de medicii de la spitalul Sfantul Pantelimon. Nu știu care este exact starea lui. Știu doar ca incendiul a avut loc la parter, iar Toni…