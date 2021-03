Compozitorul Adrian Romcescu și soția lui se vor muta definitiv in Romania, dupa ce au locuit timp de 30 de ani in Danemarca. Artistul s-a intors in țara in urma cu 8 ani, insa mergea des la soția lui, care inca locuiește peste hotare. Invitat in cadrul emisiunii „La Maruța”, el a dezvaluit care sunt planurile sale.„Am plecat de nevoie, nu pentru iubire. Așa erau timpurile atunci. Aveam niște prieteni buni in Danemarca. Am plecat la sfarșitul lui 1986, apoi a venit Revoluția și in 1991-1992 mi-am reluat din plin activitatea. Am ramas in Danemarca o gramada, vreo 30 de ani. Am și cetațenie daneza.…