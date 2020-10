Artistii Universal Music Group domina lista nominalizarilor de la AMAs 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul canadian The Weeknd si rapperul american debutant Roddy Ricch au primit luni cele mai multe nominalizari - opt - la American Music Awards 2020, in timp ce Megan Thee Stallion este artista care va concura la cele mai multe categorii de premii, informeaza Reuters. Roddy Ricch,…

- Gala Bilboard Music Awards 2020 i-a aparținut, aproape in totalitate, lui Post Malone. Rapperul a caștigat marele premiu al serii, dar și mai multe alte trofee. El s-a declarat uimit, dupa ce a invins artiști precum Billie Eilish, Jonas Brothers, Khalid și Taylor Swift.

- Gala Billboard Music Awards (BBMAs), care a celebrat miercuri seara cele mai bune melodii de anul trecut, a avut loc intr-o sala fara prea multa lume, dupa ce evenimentul, care ar fi trebuit sa aiba loc in mai, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus. Kelly Clarkson a fost gazda show-ului de…

- Taylor Swift va canta la a 55-a gala Academy of Country Music Awards, care va avea loc miercuri, au anuntat forul si dick clark productions, potrivit news.ro.Cantareata va interpreta, in premiera, de la Grand Ole Opry House din Nashville, piesa „Betty”, inclusa pe albumul „Folklore”, lansat in urma…

- Editia din acest an a MTV Video Music Awards a avut loc, duminica, la New York, insa pandemia de coronavirus a schimbat desfasuratorul clasic al evenimentului. Spre deosebire de locatia obisnuita, Barclays Center, artistii au urcat pe scena in diferite locatii, fara audienta. In centrul atenției a fost…

