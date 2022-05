Stiri pe aceeasi tema

- MUZICA… O noua ediție a Galei Rotary a avut loc, weekend-ul acesta, la Casa de Cultura “Constantin Tanase” Vaslui. Filarmonica “Moldova” din Iași, condusa de dirijorul Vlad Conta și Corul “Gavriil Musicescu” – dirijor Bogdan Ionuț Cojocariu, au oferit vasluienilor un adevarat spectacol plin de rafinament…

- VOLUNTARIAT… O statistica facuta la nivel national a aratat ca vasluienii sunt printre cei care nu ajung la stomatolog decat cand chiar nu mai pot de durere, iar pasta si periuta de dinti nu sunt folosite atat cat ar fi nevoie, pentru pastrarea sanatatii dentare. De aceea, actiunile de educatie si preventie,…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca incidentul a avut loc pe strada Egalitații, zona Nicolina. O fetita a fost acroșata de oglinda unui autoturism. La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor.…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI se pare ca incidentul auto a avut loc pe Calea Chisinaului. Soferul unui autoturism marca Mercedes a pierdut controlul asupra volanului si a intrat intr-un stalp. Momentan nu se cunoaste starea…

- PREMIANTI… Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” a anuntat castigatorii Concursului judetean de creatie literara „Mladite literare”, editia a IV-a. Marele Premiu a fost castigat de eleva Rinzescu Andreea Gabriela de la Liceul Teoretic „Mihail Eminescu” Barlad, iar Premiul I, de elevele Ciubotariu…

- In urma cu puțin timp a avut loc un nou accident rutier in județul Iași. Dupa primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, accidentul a avut loc in zona Nicolina Belvedere. In coliziune au fost implicate doua autoturisme. Cauza accidentului a fost neacordarea de prioritate. Din…

- INADECVAȚI… Daca mulți dintre parinții din Huși au tot reclamat faptul ca locurile de joaca amenajate de Primarie și destinate copiilor de cel mult 12 ani, sunt adesea murdarite și deteriorate, iar autorii ar ramane de negasit, iata ca aceștia au fost descoperiți! Nu insa de Poliția Locala, care i-ar…

- O noua centura ocolitoare pentru eliminarea traficului rutier din Iași ar urma sa fie luata in calcul de autoritațile centrale. Șoseaua pleaca din zona Dancu-Holboca, cuprinde localitatea Tomești și iese in Drumul Național 28 spre Albița. Proiectul va fi avansat la nivel central pentru a putea fi avizat…