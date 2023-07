Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara, Capitala Europeana a Culturii, il va primi, la sfarșitul lunii, in 31 iulie, pe violonistul David Garrett. Concertul va avea loc in aer liber, in Parcul Rozelor. David Garrett canta la un Stradivarius din 1716

- Peste 400 de chitariști din toata țara vor invada Clujul sambata, 8 iulie, in cadrul evenimentului „Pune mana pe chitara”, ajuns pentru a doua oara la Cluj intr-o ediție speciala dedicata muzicii folk. 14 superhituri folk-rock romanești și internaționale vor rasuna de pe corzile a sute de chitariști…

- Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru viitorul pod de la Solventul au trecut de ultimul for tehnic, inainte de a ajunge pe masa consilierilor locali. Urmatorii pași sunt obținerea avizului de mediu și a autorizației de construire.

- Opt persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori, exploatarea cerșetoriei și folosirea unui minor in scop de cerșetorie au fost reținute joi de polițiștii din Oradea. Minorii cerșeau in Timișoara, Arad și Oradea și erau atent supravegheați de membrii gruparii…

- Programul La pas prin atelierele UAP din Romania 2023 include expoziții, dezbateri și circuite ghidate de profesioniști din industriile creative in cladirile Uniunii Artiștilor Plastici din București, Ramnicu Valcea, Arad și Timișoara. Zeci de artiști exc

- Lenny Kravitz, Billie Eilish si Ben Harper vor canta pe 22 iunie la Paris, in cadrul unui concert caritabil pentru clima si impotriva saraciei, in marja unui summit international organizat la initiativa Palatului Elysee, a anuntat marti ONG-ul Global Citizen, potrivit AFP.Artistii H.E.R., Jon Batiste,…

- Cu toate ca „dulcele Targ al Iesilor" a facut cunostinta in „premiera nationala" la 11-14 iulie 1868 si apoi in 26 ianuarie 1873 si la 5 iunie 1883 (dupa cum atesta afisele vremii aflate in Arhivele Statului!), cu „Soarele Electric" – acea descoperire epocala a umanitatii, promotoare a Civilizatiei…