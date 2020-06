Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de la Asociația TM2021 sunt departe de a-și gasi rezolvarea. A mai aparut o scrisoare de protest, cu tot cu o invitație la o „discuție constructiva” langa sediul asociației, dupa scrisoarea semnata de angajații acesteia, care nu iși mai primisera salariile de patru luni. Nimeni nu-și asuma…

- Consumatorii europeni sunt mai preocupati de sanatate decat de problemele financiare si de cele legate de locul de munca, in contextul crizei generate de pandemia de Covid-19, potrivit unui studiu Deloitte, care arata ca 41% dintre consumatori sunt ingrijorati pentru stabilitatea locului de munca,…

- Teatrul ca rezistența este un program derulat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in cadrul proiectului cu finanțare europeana Heritage Contact Zone și va organiza un atelier online. Sunt invitați sa participe reprezentanți ai tuturor asociațiilor și instituțiilor publice din…

- ”Matura, colecteaza gunoiul, curața și, cel mai important – in aceasta perioada – ei se ocupa de dezinfecție! Cu mașina multifuncționala, cu atomizoarele, merg mulți kilometri prin comuna și au grija sa asigure curațenia in toata comuna Jilava. Sunt angajații de la Salubrizare, care au ințeles cat de…

- Girbe Sergiu Mihai, medic rezident in specialitatea ORL in cadrul Spitalului de Urgența Cluj-Napoca, a creat acum cateva zile o pagina de facebook, unde vorbește despre ce se intampla in sistemul medical și ce inseamna pandemia pentru medici. Pana acum, 285 de medici și asistente au fost infectați cu…