- Romania va intalni Olanda, in optimile de finala EURO 2024, marți, 2 iulie, de la ora 18:00. Comunicatul FRF Stadionul din Munchen, cu o capacitate de aproximativ 64.000 de locuri pentru meciurile de la EURO 2024, este locul de desfașurare a acestui meci. Din totalul locurilor disponibile, UEFA a rezervat…

- Romania a obținut o calificare istorica in optimile Euro 2024. A remizat cu Slovacia și a caștigat grupa E la turneul final din Germania. Acum, toate gandurile se indreapta catre meciul cu Olanda, care va avea loc marți, 2 iulie, la Munchen, de la 19:00. Suporterii romani au facut spectacol la Campionatul…

