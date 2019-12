Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase voci din Romania pot fi ascultate LIVE numai in braseria La Tour, din Baia Mare. Serile cu evenimente sunt o reusita atat pentru clientii, care opteaza sa-si petreaca aici cateva ore de distractie, cat si pentru solisti. Nu cu mult timp in urma, in La Tour a avut loc un concert extraordinar,…

- Eugen Teodorovici a spus, inaintea ședinței Comitetului Executiv, ca nu are de gand sa-și dea demisia. "Am spus-o clar ca nu demisionez. In viața imi place concurența și competiția. Nu vreau sa-mi dau...

- Autorul furturilor in serie din Targoviște a fost prins. Este vorba despre un tanar de 26 de ani, care a spus ca-i place la pușcarie, potrivit Mediafax.Reprezentanții Poliției Dambovița au declarat ca polițiștii din Targoviște l-au prins pe tanarul de 26 de ani, din Perșinari, banuit ca a…

- Bilanțul lor este valul de romani care au plecat din Romania pentru ca au simțit ca nu mai au nicio șansa la o viața implinita in țara lor. Adevarul este ca vechea clasa politica a eșuat. Iar un vot pentru oamenii care provin din vechea clasa politica nu este altceva decat o prelungire…

- Dan Barna s-a oferit sa ii ofere un autograf fostului caștigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Emeric Ienei. Candidatul la prezidențiale s-a adresat lui Emeric Ienei cu formula: ”Va dau un autograf”. Lili Ruse, prezentatoare Romania TV, susține ca ”uman” și firesc ar fi fost invers,…

- „A venit toamna, acopera-mi inima cu ceva…“ Stim ca suna poetic, dar, cand vine vorba despre sezonul rece, ne cam trece romantismul si ne apuca… reumatismul. Numai maine nu e noiembrie, vine iarna si ne prinde nepregatiti, asa ca nu e rost de amanari. Sa trecem la treaba!

- In seria Mozartweek in Residence, de la ora 16:30, pe scena Ateneului Roman are loc reprezentatia Cameratei Salzburg, cu o serie de lucrari de W.A. Mozart. Solisti: Pauliina Tukiainen, la pian, Akkiko Suwanai, la vioara, si Timothy Ridout, la viola. Ariile vor fi interpretate de tenorul Rolando Villazon si…