Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa beneficiezi de bursa? Iata ce trebuie sa faci / Invitații emisiunii "Sputnik Matinal" — jurnalista Diana Josu-Braniște și directorul Casei de Cultura din satul Cigârleni și specialist principal în domeniul politicilor de tineret, cultura și educație în cadrul…

- Comisia pentru afaceri Externe a Parlamentului European a dezbatut joi ultimele evolutii din Republica Moldova, iar presedintii si raportorii comisiei au denuntat derapajele de la strandardele democratice si solicita incetarea imediata a interventiei politicului in sistemul judiciar si in desfasurarea…

- CHIȘINAU, 7 iunie – Sputnik. În urma discuțiilor avute cu protestatarii nemulțumiți de scumpirea prețurilor la benzina și motorina, astazi, pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii, au fost organizate discuții cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat luni dupa-amiaza la Soci (celebra statiune pe coasta rusa a Marii Negre) ca liderii Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) au convenit asupra primirii statutului de observator pentru Republica Moldova in cadrul UEE, in deschiderea reuniunii Consiliului…

- INTALNIRI… Ca urmare a acordului de parteneriat semnat de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Directiile Invatamant ale raioanelor Cahul si Anenii Noi, 12 directori din Republica Moldova au participat la mai multe ore de geografie, istorie, chimie, fizica, limba si literatura romana, sustinute de…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Romania nu s-a calificat in finala Eurovision 2018, in urma Semifinalei 2 a concursului cantecului european, ce a avut loc joi noaptea, Serbia si Ungaria numarandu-se printre tarile ce au trecut in etapa urmatoare, dupa acelasi show. …

- Companiile germane Lufthansa Cargo și Fraport se arata interesate de investiții in dezvoltarea Aeroportului Internațional Marculești din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in cadrul unei intrevederi a premierului Pavel Filip cu Dieter Posch, membru al Consiliului de…