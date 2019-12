Artistii Global Records au realizat o sedinta foto inedita pentru THE CONCERT THE CONCERT – evenimentul in care cele mai tari concerte din an au loc pe aceeasi scena, pe 30, 31 mai si 1 iunie, la Romexpo. Conceptul vibrant al evenimentului va fi intregit de cei mai in voga artisti din tara si de activitati si jocuri pline de culoare, totul intr-un spatiu transformat special pentru aceasta ocazie. Cei care isi doresc sa-si faca un cadou de neuitat sau sa se distreze impreuna cu prietenii intr-un cadru desprins parca dintr-o lume fantastica, in nuante colorate, cu forme supradimensionate si foarte multe lumini, isi pot achizitiona abonamente pentru cele trei zile de muzica… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

