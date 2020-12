Stiri pe aceeasi tema

- O perioada de carantina de cinci saptamani va intra in vigoare saptamana aceasta in Olanda, in incercarea de a limita extinderea pandemiei de COVID-19. „Olanda se va inchide timp de cinci saptamani”, a declarat premierul Mark Rutte intr-o interventie televizata transmisa de la sediul Guvernului din…

- Cinematografele, teatrele si muzeele vor putea fi redeschise din 15 decembrie, daca situatia sanitara o permite si masurile de izolare vor fi ridicate la aceasta data asa cum prevede Guvernul francez, a anuntat, marti seara, Emmanuel Macron, potrivit news.ro. Daca noile contaminari zilnice…

- Ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu, va acorda un interviu in exclusivitate in emisiunea LA FIX a Adrianei Nedelea, in care va vorbi despre situația din Franța in al doilea val al pandemiei de coronavirus, cu lockdown dupa ce țara a ajuns la cel mai mare numar de cazuri noi și decese din Europa.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, la Paris, intrevederi separate cu Richard Ferrand, presedintele Adunarii Nationale, si cu Gerard Larcher, presedintele Senatului francez, iar, cu aceasta ocazie, premierul roman a evidentiat rolul diplomatiei parlamentare in promovarea numeroaselor pozitii…

- Vești bune pentru cetațeni, dar și pentru angajații din HoReCa. Potrivit ultimelor informații transmise de autoritați, restaurantele, teatrele și cinematografele vor fi redeschise. Astfel, rugamințile și presiunile facute asupra Guvernului au dat rezultate și mii de angajați vor putea merge din nou…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca alegerile parlamentare nu ar trebui amanate si a precizat in context ca nu este de acord cu inchiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor, iar masurile sa fie luate acolo unde sunt focare de COVID-19. "Nu trebuie amanate alegerile.…

- Evenimentele culturale din București au fost interzise in urma deciziei luate, ieri, in cadrul Comitetului de Urgența din Capitala. Artiștii și actorii au de suferit din nou, din cauza reguilor impuse de pandemie și risca sa ramana fara niciun venit. Toate spectacolele programate in perioada urmatoare…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, intrebat daca este necesara inchiderea restaurantelor in Bucuresti, ca „sunt restrictii pe care le-am impus de la inceput” si ca „acel indice care trece de 1,5 inchide restaurantele, inchide cinematografele, inchide teatrele”. Reactia vine in contextul…