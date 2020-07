Artiștii din Timișoara, chemați să își expună lucrările în Piața Unirii din Timișoara. Ce presupune festivalul ART United Studenții, masteranzii și doctoranzii care studiaza artele in Timișoara sunt invitați sa se inscrie la prima ediție a expoziției-concurs ART United care va avea loc la Timișoara, in acest weekend, in cadrul evenimentelor organizate cu prilejul zilei orașului. Lucrarile vor fi expuse in Piața Unirii. ART-United este descris ca fiind un festival care promoveaza tinerii „ca […] Articolul Artiștii din Timișoara, chemați sa iși expuna lucrarile in Piața Unirii din Timișoara. Ce presupune festivalul ART United a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

