Stiri pe aceeasi tema

- Analizam in continuare problemele pe care le poate cauza coronavirusul pe plan international, dar si modul in care vad specialistii evolutia epidemiei.Virusul ucigas din China nu este chiar o noutate pentru medici, noteaza BBC . Sars (Sindromul Respirator Sever Acut), provocat de asemenea de coronavirus,…

- Primul roman suspect de coronavirus este un tanar de 24 de ani din Bacau, care s-a intors din China, de la studii, in urma cu o saptamana. Pacientul este transferat la Institutul Matei Bals din Capitala, unde va fi tinut in carantina, pana cand medicii vor confirma sau nu diagnosticul. Maine, alti 25…

- Ministerul Afacerilor Exterene (MAE) a anuntat ca in prezent sunt trei romani in provincia Hubei, China, alți 120 se afla in Hong Kong si 70 sunt in Macao. Sunt și studenți romani cu care ambasada ține legatura, insa numarul lor nu e precizat. Starea lor de sanatate este buna. „Potrivit ultimelor informații…

- Ministerul Sanatatii a anuntat masuri speciale in cazul unui ansamblul folcloric din Arges care se intoarce din China marti, 28 ianuarie, pe Aeroportul „Henri Coanda“. Ansamblul Plai de Dor din orasul Mioveni plecase pe 22 ianuarie la un festival international la Beijing, insa din cauza coronavirusului…

- Noul coronavirus aparut in China Foto: facebook.com/WHO. Toate alertele referitoare la posibile infectii cu noul coronavirus aparut în China, manifestate în România, au fost pâna acum infirmate. Noul comitet interministerial, care monitorizeaza si gestioneaza…

- Alerta dupa ce virusul mortal din China a ajuns in Europa! Doi fracezi sunt infectați cu coronavirus și se știe ca unul dintre ei fusese intr-o excursie in zona de pericol. La doar cateva ore de la revenirea in țara, barbatul s-a prezentat la spital cu febra și tuse.

- Indicele S&P 500 de exemplu a atins cel de-al 11-lea maxim record din ultimele 14 saptamani si a inregistrat cea mai mare crestere procentuala din ultimele trei saptamani. Indicele Dow Jones a consemnat cea mai mare astfel de crestere din ultimele patru saptamani, in timp ce indicele Nasdaq al…