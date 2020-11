Artistii au obtinut de la Guvern prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiilor, pana in iunie 2021. Se va regandi schema de ajutor de stat pentru granturile de 100 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila (45 de ani), Delia si Florin Ristei se numara printre artistii care au adresat o scrisoare deschisa politicienilor aflati la guvernare, prin care le cer sa includa artistii in schema de ajutor de stat in sprijinul sectorului cultural, ale carui activitati au fost sistate pentru a preveni…

- Peste 90 de artisti romani, intre care Delia, Antonia, Carla's Dreams, Connect-R, Florin Ristei, Horia Brenciu, Inna, Loredana, Paula Seling, Smiley, Stefan Banica, Vama si Voltaj, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban in care solicita includerea artistilor in schema de…

- Guvernul a anuntat saptamana trecuta ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi, potrivit ziare.com. "Am luat la cunostinta ca Ministerul Culturii,…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului, vicepremierului si ministrului Culturii, 95 de artisti, intre care Cristi Minculescu, Directia 5, Horia Brenciu, Cargo, Holograf, Loredana, Andra, solicita sa fie inclusi in schema de ajutor de stat pentru domeniul cultural. Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu…

- Tudor Chirila, alaturi de Delia, Florin Ristei și alți artiști, a adresat o scrisoare deschisa politicienilor, prin care le cere sa includa cantareții in schema de ajutor de stat, astfel incat sa se sprijine sectorul cultural. Activitațile artiștilor au fost suspendate odata cu evoluția raspandirii…

- „Consideram ca existența sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artiști. Va rugam sa includeți in schema de ajutor de stat și aceasta entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorarii sectorului cultural”, se arata in scrisoare, potrivit Newsweek.ro.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca in prima sedinta de Consiliu General va fi supus votului un proiect care vizeaza acordarea unui ajutor financiar operatorilor culturali independenti din zona artelor-spectacolului, relateaza Agerpres. "Sectorul cultural independent…

- Clientii bancilor au obtinut beneficii de 3,5 milioane de euro in urma negocierilor intermediate de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), in cei cinci ani de la infiintare, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In timp ce costul platit de comercianti pentru…