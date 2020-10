Artiști vizuali, scriitori, jurnaliști, chemați să pună în valoare poveștile Banatului. Se oferă premii consistente Zece artiști vor fi selectați sa puna in valoare istoria și amintirile familiilor din Banat, in cadrul proiectului Camine in Mișcare din acest an. Razboi. Deportare in Baragan. Stramutare. Colectivizare. Micul trafic. Revoluție. Reimproprietarire. Acestea sunt doar cateva dintre etapele pe care foarte multe familii din Banat le pastreaza in istoria lor. Poveștile lor sunt […] Articolul Artiști vizuali, scriitori, jurnaliști, chemați sa puna in valoare poveștile Banatului. Se ofera premii consistente a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

