Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a redus cu 10% estimarile privind recolta de porumb din acest an in blocul comunitar, a doua scadere consecutiva, din cauza secetei severe, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intervenție in premiera a pompierilor romani in Franța. Romania trimite mijloace tehnice, mașini și pompieri pe cale aeriana la Bordeaux. Pompierii ar urma sa plece in aceasta noapte și sa ajunga in Franța odihniți, dupa mii de kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania ramane printre statele europene cu cele mai ieftine locuințe și printre puținele țari in care cel mai scump oraș nu este capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Printul mostenitor saudit Mohamed bin Salman efectueaza vizite in Grecia si Franta, in cadrul primului sau turneu in Europa de la asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit agentiei oficiale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți ca Romania devine prima țara din Europa care are o viziune și un plan pe termen mediu și lung in ceea ce privește modalitatea prin care vor fi sprijiniți refugiații din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu cere reglementarea pieței energetice din Romania. El da exemplul țarilor din Occident, precum Franța sau Germania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca Romania va fi obligata sa cedeze o parte din resursele naturale pe care le deține pentru a susține energetic intreaga Europa. Piperea spune ca țarile bogate, precum Franța sau Germania, au ajuns sa ceara solidaritate de la saracii Europei, Romania. Fii la…

- Romania a inregistrat anul trecut vanzari de 6,2 miliarde euro din comertul electronic, ceea ce reprezinta jumatate din nivelul realizat de retaileri in Europa de Est, estimat la 14 miliarde euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…