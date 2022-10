Muzicieni din Bulgaria, Elveția, Germania, Italia, Olanda, Republica Moldova, Ucraina și Ungara vor participa la cea de-a XXI-a ediție a Festivalului ETHNO JAZZ, care se va desfașura la Chișinau, in incinta Teatrului Fara Nume, in perioada 30 septembrie – 2 octombrie. Ediția din acest an este dedicata celor 30 de ani de activitate a formației Trigon, informeaza moldpres.md. Potrivit organizator