Artiști din 23 de țări vor cânta la EUROPAfest 2022 între 1 și 9 iulie la București Artisti si trupe din 23 de tari vor fi prezenti la cea de-a 29-a editie a EUROPAfest, care va avea loc la Bucuresti in perioada 1-9 iulie. Timp de noua zile, bucurestenii vor avea posibilitatea sa asculte muzicieni atat din Europa, cat si de pe alte continente in cadrul unor seri tematice precum „Jazz at the Palace”, „Summertime Jazz”, „Jazz a Perfect Day”, „It’s Jazz Time”, , informeaza un comunicat al organizatorilor. „Italian Jazz Night”, o seara dedicata in intregime artistilor italieni, va avea loc pe 3 iulie, de la ora 20,00, la Palatul Regal, Sala Auditorium – Muzeul National de Arta al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cele aproximativ 70.000 de persoane testate pana acum pentru hepatitele B și C, in cadrul programului Livero2, 1.644 au avut rezultat pozitiv, indicand o scadere a prevalenței pentru ambele virusuri. Ce este Livero2 Livero2 este un program de screening pentru hepatitele B și C destinat in special…

- Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, susține ca trebuie „o resetare completa” a modului cum este organizat Eurovision și considera ca implicarea unor decidenți in favoarea Ucrainei i-a facut acesteia mai mult rau decat bine. Romașcanu recunoaște ca Ministerul Culturii nu are niciun fel de implicare…

- Garry Kasparov, fost campion mondial la șah, a fost de curand in Romania, unde a vorbit hotarat despre situația geo-politica globala, in contextul razboiului provocat de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele Human Rights Foundation a analizat cauzele istorice ale agresiunii produsa de Kremlin, intr-un…

- Vladimir Putin este ultimul țar al Rusiei nascut din mantaua KGB-ului, potrivit filosofului Gabriel Liiceanu. “In clipa de fața se joaca Now or never. Nu exista decat doua soluții pentru specia umana. Pentru ca – vorbesc foarte serios! – discuția se poarta la nivelul omenirii. E o miza dubla: pentru…

- Tentativele de a introduce in țara diverse tipuri de deșeuri sunt tot mai dese; o astfel de incercare a fost stopata marți de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au gasit, intr-un camion ce avea ca destinație o firma din Romania, aproape 30 de tone de deșeuri de plastic. 22.400 kilograme…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera drept speculații afirmațiile lui Volodimir Zelenski conform carora dupa Kiev, Polonia si Romania ar putea sa devina ținta armatelor rusești. „Nici nu luam in calcul chiar acest scenariu”- declara Dincu. Volodimir Zelenski a cerut de nenumarate ori ajutorul…

- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- La Congresul extraordinar al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) de maine vor participa 867 de delegați cu drept de vot din toate filialele județene și de peste hotare. Aceștia vor alege o noua conducere, pe baza modificarilor recente ale Statutului partidului, a declarat sambata, pentru AGERPRES,…