- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis condoleanțele in legatura cu decesul mai multor persoane in busculada de la Seul, capitala Coreei de Sud. Șeful statului a scris despre acest lucru pe 30 octombrie pe Twitter, relateaza newsmaker.md. {{645790}}"Sint profund intristata de tragedia…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit titlul onorific de „Artist Emerit” unor membri ai Ansamblului de cantece si dansuri populare „Cadinja” din orașul Comrat. Formația, care deține mai multe premii la concursuri naționale și internaționale, marcheaza astazi cea de-a 30-a aniversare.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a exclus demisia guvernului Nataliei Gavrilița, precum și dialogul cu opoziția parlamentara, numind aceste partide corupte. Seful statului moldovean a declarat acest lucru intr-un interviu acordat, luni, postului de televiziune TV8. Fii la curent…

- Una dintre principalele sarcini ale crearii Autonomiei Gagauze – pastrarea limbii – nu a fost indeplinita. Iar limba gagauza se numara printre limbile lumii pe cale de dispariție, a declarat Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in timpul vizitei sale la Comrat. Limba gagauza, care aparține subgrupului…

- Vizita Președintelui Republicii Moldova Maia Sandu in Gagauzia s-a incheiat cu un scandal in timpul intrevederii cu deputații Adunarii Naționale. In special, la 2 septembrie, pentru prima data in timpul președinției sale, Maia Sandu s-a intilnit la Comrat cu conducerea autonomiei. Despre cum intilnirea…

- Vizita președintei Maia Sandu la Comrat s-a incheiat cu scandal și strigate. Unul dintre deputații Adunarii Populare a Gagauziei i-a cerut sa mearga in Rusia ca sa se ințeleaga referitor la prețul gazului menționand ca copiii nu vor putea sta in salile de clasa cu 15 grade. La randul sau, șefa statului…

- Șefa statului, Maia Sandu, pleaca astazi la Comrat. Aceasta va merge la Universitatea de Stat din Comrat, unde va ține un discurs in fața studenților, iar dupa se va intalni cu deputații Adunarii Populare a Gagauziei. Agenda nu include o intrevedere cu Bașcana Gagauziei, Irina Vlah.

- Republica Moldova se pregatește pentru toate scenariile unei eventuale crize energetice de proporții. O spune președintele Maia Sandu, potrivit careia Guvernul cauta soluții alternative pentru a trece iarna cu bine, iar cetațenii trebuie sa fie pregatiți pentru a face economii. Șeful statului spune…