Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Open GSP, Mihaela Buzarnescu, fost numar 20 mondial, a vorbit despre particularitatea publicului de la Roland Garros. Pornind de la disputa de zilele trecute dintre belgianul David Goffin și spectatorii francezi, Buzarnescu a fost intrebata daca a simțit nevoia vreodata sa rabufneasca impotriva…

- Halterofilele Loredana Toma si Mihaela Cambei s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, astfel ca acum Team Romania are 88 de sportivi. Loredana Toma s-a calificat la JO, dupa ce s-a clasat pe locul 4 in ierarhia mondiala feminina de haltere, in limitele categoriei 71 kg. Ea este halterofila…

- Romanca stabilita in Italia care l-a ucis pe batranul de care avea grja, a fost condamnata la o pedeapsa uriașa. Romanca stabilita in Italia a primit o pedeapsa uriașa, dupa ce l-a ucis pe batranul pe care il ingrijea. Nicoleta, in varsta de 26 de ani, a fot condamnata la nu mai puțin de 23 […]

- Sorana Cirstea s-a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro. Romanca a invins-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, a sasea favorita, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-3. Sorana Cirstea (34 ani, 32 WTA), cap de serie numarul 28, a obtinut…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de americanca Danielle Collins cu 3-6, 6-4, 6-1, duminica, in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro Jaqueline Cristian (25 ani, 73 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa doua…

- București, 19 aprilie 2024: La invitația Centrului Cultural European Italia (ECC Italia), compozitorul și designerul de sunet Calin Țopa e prezent la Veneția, in cadrul celei de-a 7-a ediții a expoziției de arta contemporana Personal Structures – Beyond Boundaries, cu instalația sonora „Transcendent…

- O femeie de 54 de ani de naționalitate romana a murit dupa ce a efectuat o rezonanța magnetica (RMN) cu substanța de contrast la o clinica privata din Cosenza, scrie La C News 24. Parchetul din Castrovillari, regiunea Calabria, a deschis o ancheta, iar autoritațile judiciare incearca sa clarifice…

- Claudia Cardinale, unul dintre cele mai mari staruri ale cinematografiei italiene, s-a nascut pe 15 aprilie 1938, in Tunisia. Cu o cariera cinematografica impresionanta care se intinde pe mai bine de șase decenii, Claudia Cardinale a devenit un simbol al eleganței și frumuseții italiene, fiind recunoscuta…