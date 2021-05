Stiri pe aceeasi tema

- Geta Bratescu, nascuta pe 4 mai 1926, in Ploiesti, este considerata una dintre cele mai semnificative personalitati in arta contemporana est-europeana. Artista a decedat in 2018, la varsta de 92 de ani, in anul in care a fost decorata de Presedintie cu Ordinul National „Steaua Romaniei”.

- Astazi Google o omagiaza pe artista Geta Bratescu si in memoria sa a creat un nou Doodle cu care deschide pagina de start. Geta Bratescu s a nascut la 4 mai 1926, Ploiesti, si a incetat din viata pe 19 septembrie 2018. Opera sa artistica include lucrari de grafica, desen, colaj, fotografie si ilustratie…

- Radu Gyr, pe numele sau real Radu Demetrescu, s-a nascut la dat de 2 martie 1905 și a trecut in neființa la 29 aprilie 1975. A fost eseist, poet, dramaturg, ziarist și conferențiar universitar la Facultatea de Litere și Filosofie din București. S-a nascut in Campulung, Argeș și a fost un membru important…

- Universitatea de Vest din Timișoara a anunțat astazi deschiderea proiectului „We Unite Them – Their Future is Our Future”. Scopul acestuia este de a sprijini elevii din școlile și liceele din mediul rural și urban al județului Timiș, implicandu-i in activitați culturale și artistice, de conștientizare…

- Prezenta distinsa si agreabila, regretatul profesor constantean Puiu Enache ar fi implinit in aceste zile 93 de ani.Nascut pe 18 aprilie 1928, in comuna Caramurat, judetul Caliacra, a absolvit Facultatea de Litere si Filosofie a Universitatii Bucuresti, promotia 1950, devenind doctor in filologie in…

- Tatai Orsolya a absolvit Facultatea de Sociologie, specializarea Antropologie in cadrul Universitații "Babeș-Bolyai" din Cluj Napoca și, ulterior, a terminat masteratul de Antropologie aplicata tot la Facultatea de Sociologie. In prezent este studenta doctoranda la Facultatea de Litere, Studii de Hungarologie,…

- Veronica și Viorel Stegaru au ajuns sa fie urmariți de o țara intreaga, dupa ce povestea lor a fost facuta publica la Acces Direct. Vulpița, așa cum a fost numita, și soțul sau au decis sa lase viața din Capitala și sa se intoarca acasa, la Blagești. Oamenilor, insa, le este dor de ei. Iata ce le-au…

- Romfilatelia a pus in circulație vineri emisiunea de marci poștale „Femei celebre din Romania”, dedicata unor personalitați feminine de excepție. Cele trei personalitați alese sunt Alice Voinescu, Smaranda Braescu și Sarmiza Bilcescu, potrivit basilica.ro. Citește și: IPS Teodosie,…