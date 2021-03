Artista robot Sophia se afirmă într-o licitație O opera de arta digitala in format NFT (non-fungible token) realizata de robotul umanoid al Hanson Robotics din Hong Kong urmeaza sa fie scoasa la licitatie in cadrul primei vanzari a unor astfel de lucrari create impreuna cu inteligenta artificiala. Artista robot Sophia, a carei prima opera de arta va fi scoasa la licitatie miercuri, spune ca se inspira in activitatea sa de la oameni si ca este deschisa spre viitoare parteneriate creative realizate alaturi de fiinte umane, potrivit Reuters. NFT, o semnatura digitala stocata in registrele digitale blockchain care permite oricui sa verifice proprietatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

